Российские хоккеисты приняли участие в первом предсезонном матче в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошел первый предсезонный матч. «Даллас Старз» обыграли «Сент-Луис Блюз» в серии буллитов (2:1).

В основное время отличились форвард «Блюз» Джастин Карбонно и нападающий «Старз» Маврик Бурк, победный буллит реализовал Сэм Стил.

В составе «Сент-Луиса» на лед выходили два российских игрока — Алексей Торопченко и Никита Сусуев. Результативными действиями россияне не отличились, хотя Торопченко был заметен, нанеся три броска в створ. Чаще него в составе «Сент-Луиса» воротам соперника угрожал только защитник Филип Броберг — четыре раза.

Регулярный чемпионат в НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку и не сыграет в контрольном матче с «Бостон Брюинз» из-за травмы.