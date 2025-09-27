Российские и белорусские паралимпийцы восстановлены в правах

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле приняла историческое решение, восстановив в правах Паралимпийские комитеты Беларуси и России.

Голосование прошло с убедительным перевесом: против продолжения санкций в отношении белорусских спортсменов выступили 103 делегата. Ранее в тот же день аналогичное решение было принято в отношении российской паралимпийской сборной.

Членство обеих организаций было частично приостановлено в 2023 году, что лишало спортсменов права участвовать в соревнованиях под эгидой МПК. Теперь этот запрет снят, что открывает паралимпийцам России и Беларуси дорогу на международные старты, включая зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что гонщик из Подмосковья смог попасть на международные старты, куда не допускали россиян.