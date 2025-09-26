Гонщик из Подмосковья смог попасть на международные старты, куда не допускали россиян

Гонщик из подмосковного Чехова Иван Овсиенко готовится к выступлению на Азиатско-Тихоокеанском чемпионате, который пройдет в ближайшие выходные на Шри-Ланке. Об этом сообщает издание REGIONS.

Этот турнир является региональной версией Международных автоспортивных игр и соберет 210 спортсменов из 25 стран. Особенностью соревнований стало решение организаторов позволить спортсменам из РФ участвовать, но при одном условии: они должны быть под флагом другой страны. Этим и воспользовался Овсиенко, получив право выступать за сборную Киргизии.

Спортсмену предстоит соревнование в шести дисциплинах: картинг-спринт, картинг-эндуранс, картинг-слалом, автоджимхана, автокросс и симрейсинг. Такой разнообразный набор видов программы требует от гонщика универсальной подготовки.

Иван Овсиенко имеет солидный опыт: он является призером чемпионатов России по картингу и гонкам в классе туринг (РСКГ), а в 2025 году участвовал в Еврокубке Alpine ELF Cup. В настоящее время спортсмен уже находится на пути к месту проведения соревнований.

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Чехова пожелало земляку удачи в предстоящих стартах.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках провели финал первенства по автокроссу.