Украина собирается лишить Россию зимней Олимпиады 2026 года в Италии

Украина намерена не допустить Россию к участию в зимней Олимпиаде 2026 года, что будет проходить в итальянском Милане и местечке Кортина-д’Ампеццо. Об этом в своем аккаунте в соцсетях заявил украинский министр молодежи и спорта Матвей Бидный.

Со слов министра, Москва все последнее время якобы якобы предпринимает шаги для своего возвращения в различные международные спортивные организации. И этого Киев допустить не может.

«Очень важно, чтобы весь мир понимал, почему спортсмены с триколором не допущены к соревнованиям. Почему? Потому что этот флаг сегодня запрещен! Это флаг страны, нарушающей международные правила», — подчеркнул Бидный.

Глава Минспорта Украины добавил, что до конца этой недели соберется «рабочая группа», которой предстоит выработать алгоритм действий, что помогут не допустить российских атлетов к участию в олимпийских соревнованиях в Италии.

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