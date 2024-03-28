Журналист Милицкий: вооруженные россияне не изменили бы ход событий в «Крокусе»

После трагических событий в «Крокус Сити Холле» в обществе поднимают социально значимые темы. Одним из предложений стало разрешить россиянам покупать оружие и пользоваться им для самообороны, сообщает ridus.ru . Корреспондент Александр Милицкий поделился экспертным мнением по данному поводу.

Получить разрешение на приобретение оружия несложно. Это может сделать любой психически здоровый совершеннолетний гражданин, у которого нет проблем с алкоголем и наркотиками. Эксперт напоминает, что оружием необходимо профессионально владеть, чтобы пользоваться. Особенно, если человек находится в паническом состоянии среди толпы хаотично движущихся людей.

Например, сотрудники спецназа проходят длительные подготовки. Во время учений есть две цели. В один манекен (потенциальный террорист) необходимо попасть обязательно. Второй (предполагаемая жертва) затронуть нельзя ни в коем случае. Иногда даже профессионал ошибается.

«Например, в Израиле солдаты ЦАХАЛ застрелили 38-летнего адвоката Юваля Кастельмана, который уничтожил двух террористов из принадлежавшего ему пистолета. Несмотря на то, что при приближении военных он отбросил оружие, поднял руки и встал на колени, его застрелили», — отмечает автор материала.

Важно понимать, что есть закон, разрешающий иметь оружие. Но есть и другой законопроект, согласно которому проносить оружие в места массового скопления людей запрещено.

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