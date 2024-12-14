Российский пловец Бородин стал чемпионом мира на короткой воде на дистанции 400 метров

Пловец из России Илья Бородин взял золото на проходящем в венгерском Будапеште чемпионате мира по плаванию. Россиянин первенствовал на дистанции 400 метров комплексным плаванием на короткой воде.

В финальном заплыве Бородино оказался быстрее соперников, финишировав с результатом 3 минуты 56,83 секунды.

А перед ним еще один представитель России Мирон Лифинцев выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине также на короткой воде.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в столице Венгрии Будапеште. Завершатся соревнования в понедельник, 15 декабря. Всего в соревнованиях принимают участие 27 пловцов из России.

Напомним, российских пловцов допустили до стартов в нейтральном статусе. Такое решение приняла Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы РФ Светлана Журова выразила обвинения в адрес Международной федерации водных видов спорта за издевательства над российскими пловцами.