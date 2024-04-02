Пранкеры разыграли главу МОК Баха и выяснили, что украинцев просят следить за россиянами

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и выяснили, что украинцев попросили следить за россиянами. Разговор со спортивным чиновником пранкеры опубликовали в своих соцсетях.

Вован и Лексус представились главе международной организации африканским чиновником. Блогеры отметили, что Бах, как и глава WADA, стал просить «политика» помочь помешать странам Африки отправить своих спортсменов на Игры дружбы в Россию.

В разговоре Бах также сообщил, что МОК специально обратился к украинским спортсменам для того, чтобы они отслеживали поведение российских спортсменов в социальных сетях. По его словам, они следили за высказываниями представителей РФ. В случае, если бы те писали слова поддержки президенту Владимиру Путину или положительно высказывались о спецоперации, то дорогу в международный спорт им бы перекрывали.

«Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — сказал Бах.

Россиян и белорусов ранее допустили к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Соревнования начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа. При этом российские и белорусские спортсмены не будут допущение к участию в командных турнирах. Кроме того, выступать они будут в нейтральном статусе.

Ранее мы сообщали, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о позиции властей Парижа относительно российских олимпийцев.