Российские теннисистки вышли в четвертьфинал олимпийского турнира

В среду, на олимпийском теннисном турнире, проходящем во Франции, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над канадскими соперницами Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес.

Встреча завершилась уверенной победой россиянок со счетом 6:4, 6:0. Данное достижение открыло для Андреевой и Шнайдер путь в четвертьфинал Олимпиады. Матч, который привлек внимание многочисленных зрителей, стал ярким примером спортивного духа и решимости российских спортсменок.

Напомним, что в нынешней Олимпиаде участвуют всего 15 российских атлетов, которые были допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Несмотря на это, российские спортсмены продолжают демонстрировать высокие результаты и добиваться значительных успехов на международной арене.

Ранее стало известно о том, что на прямой трансляции ОИ-2024 в Париже показали флаг России.