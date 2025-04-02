Российские волейболистки выиграли еврокубок в составе итальянского клуба

Итальянская женская волейбольная команда «Игор Горгондзола» из Новары стала обладателем Кубка ЕКВ. За клуб выступают российские волейболистки Вита Акимова и Татьяна Толок.

В двух матчах финала команда из Новары обыграла румынский клуб «Альба-Блаж» — 3:1 и 3:0.

22-летняя Вита Акимова выступает за итальянский клуб с 2023 года. Ее сверстница Татьяна Толок (Кадочкина) перебралась в Италию перед началом нынешнего сезона. В России Акимова выступала за «Динамо-Ак Барс», нижегородскую «Спарту» и челябинский «Метар». Толок также поиграла за казанский клуб, а затем два сезона провела в калининградском «Локомотиве».

Ранее стало известно, что Международная федерация парусного спорта (World Sailing) в мае рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.