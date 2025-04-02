Вопрос о допуске российских спортсменов в парусном спорте решится в мае

Правление Международной федерации парусного спорта (World Sailing) решило оставить в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой до начала мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

До этого времени World Sailing рассмотрит документ о вариантах допуска россиян в нейтральном статусе.

World Sailing отстранила российских и белорусских спортсменов от участия соревнований 1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине. Весной 2024 года россияне Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков получили нейтральный статус, который позволил им принять участие в регате «Последний шанс», но россияне не сумели отобраться на Олимпиаду в Париже.

20 марта новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК) была избрана Кирсти Ковентри из Зимбабве. Считается, что новая глава МОК выступает за возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям.