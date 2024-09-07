Российских паралимпийцев в Париже оставили без подарков за участие в Играх

Принимавшие участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже российские атлеты не получили в подарок смартфоны с гравировкой от главного спонсора соревнований, передает со ссылкой на источник телеканал «Матч ТВ».

Отмечается, что это традиционные подарки, которые дарят всем паралимпийцам. И хотя представителей других стран гаджетами наградили, россияне, равно как и атлеты из Белоруссии, были обделены памятными спонсорскими презентами.

«Это первая Паралимпиада, на которой россиянам и белорусам не вручили телефоны от спонсора, в то время как все остальные спортсмены получили эти модели с персональной гравировкой. На прошлых Играх в Токио российские паралимпийцы также получали подобные подарки», — рассказал источник телеканала.

Собеседник журналистов добавил, что возмущенные россияне обратились в офис спонсора Паралимпиады за разъяснениями, однако там только развели руками.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы получили приглашение на участие в закрытии Игр в Париже. По итогам же восьмого дня соревнований, спортсмены из России завоевали пять медалей.