Кандидат в президенты МОК призвал вернуть российских спортсменов на соревнования

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Фейсал аль-Хусейн заявил о необходимости разработать механизм для полного возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Такое мнение он высказал во время сессии МОК в швейцарской Лозанне.

Как пишет ТАСС, по словам Фейсала аль-Хусейна, главная цель организации заключается не в исключении а в объединении людей через спорт. Однако он признал, что существуют определенные ограничения и опасения связанные с применением этой идеи в текущих условиях. Аль-Хусейн подчеркнул, что санкции против российских спортсменов были введены из-за предполагаемых нарушений Олимпийской хартии, но если такие нарушения отсутствуют, то нет оснований для ограничений.

Он также отметил что мир становится сильнее, когда люди собираются вместе - будь то зрители или участники соревнований. Особенно важно это в Олимпийской деревне, где спортсмены разных стран общаются друг с другом несмотря на различия. По мнению аль-Хусейна, спорт должен быть инклюзивным и доступным для всех без исключения.

Напомним, что в марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к международным турнирам только в нейтральном статусе и при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не участвуют в командных видах спорта. На Олимпиаде в Париже Россию представляли всего 15 спортсменов, что значительно меньше привычных показателей.

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