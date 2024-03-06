Российских теннисистов допустили к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Международная федерация тенниса (ITF) допустила теннисистов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Официальное сообщение опубликовано на сайте ITF .

«ITF подтверждает, что теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они будут соблюдать принципы МОК и МПК», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что спортсмены должны соответствовать требованиям отбора и допуска, которые изложены в правилах ITF.

Нейтральный статус подразумевает под собой отсутствие на официальных международных турнирах герба и гимна государств, а также другой символики, связанной с ними.

С 2022 года российские и белорусские спортсмены по рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) были отстранены от международных турниров на неопределенный срок.

Олимпиада-2024 года будет проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре стало известно, что восемь российских спортсменов и три белорусских — получили право выступать в Париже в нейтральном статусе. Большинство из них — дзюдоисты.

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о допуске россиян на Олимпийские игры-2024 в Париже.