Европейская конфедерация волейбола в полноценном статусе допустила российские молодежные команды к соревнованиям под своей эгидой. Россияне смогут выступать с флагом и гимном страны. Об этом решении сообщила Всероссийская федерация волейбола.

Допуск россиян со стороны ЕКВ естественным образом проистекает из решения Международной федерации волейбола допустить молодых россиян, которое было принято в декабре 2025 года.

Исполком МОК рекомендовал федерациям по видам спорта допускать российских и белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях без всяких ограничений. Также с флагом и гимном будут выступать российские спортсмены на Паралимпиаде.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино признал, что санкции против россиян оказались бессмысленными. Он заявил о необходимости снять бан с российского футбола и больше никогда не отстранять ни одну страну по политическим мотивам.