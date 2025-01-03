Российских звезд из «Аноры» выдвинули на престижную кинопремию BAFTA

Звезды российского кино и театра Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Организаторы назовут победителей на церемонии 16 января, отмечает сайт aif.ru со ссылкой на официальный сайт премии.

Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн сыграли в фильме американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Актеров номинировали на призы «Лучшая главная мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана», они попали в соответствующий лонг-лист. Всего в списке 271 претендентов.

Сама «Анора» на британской премии выдвинута в восьми лонг-листах. В том числе картина может претендовать на «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая операторская работа».

Напомним, что российский актер Юра Борисов также был номинирован на премию «Золотой глобус». Он и его коллега претендуют на премию Critics Choice Awards. Зарубежные критики и зрители называют звезд из РФ одними из самых ярких в проекте Бейкера.

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