Российский актер Евгений Шишов погиб в боях под Курском

Российский киноактер Евгений Шишов скончался в боях под Курском, защищая регион от армии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 20 августа, сообщил портал «Кино-Театр.ру»

Смерть 42-летнего мужчины подтвердили и его коллеги.

Евгений Шишов известен по проектам «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Невский» и его последней роли в мелодраме «Пока идут часы», там мужчина снялся за год до смерти. У актера осталась несовершеннолетняя дочь.

Обстрел Курской области продолжается с 6 августа. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева «масштабной провокацией» и заявил, он что ни в коем случае не пойдет на переговоры с людьми, которые убивают мирных людей и ставят под угрозу атомные электростанции.

Власти Украины объясняют вторжение тем, что им необходимо усиление своей позиции на переговорах.

Ранее сообщалось о том, что на 89 году жизни скончался французский актер Ален Делон, который несколько лет назад заявлял, что согласен на эвтаназию, чтобы избавиться от мучений. Он много лет страдал от мигреней и перенес инсульт.