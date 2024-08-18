Над тремя регионами России сбили пять беспилотников

Система противовоздушной обороны (ПВО) отработала в трех регионах России. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Так, по данным ведомства, ночью ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую, Белгородскую и Ростовскую области.

Два объекта уничтожили в небе над Белгородской областью, один — над Курской, еще два — над Ростовской.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать территорию с использование беспилотников. Власти российских регионов и Минобороны РФ регулярно сообщают о сбитых объектах в небе.

На прошлой неделе украинская армия запустила БПЛА над Черным морем. По сообщениям оборонного ведомства, система ПВО уничтожила пять беспилотников. Также пять украинских катеров в Черном море уничтожили российские вертолеты.

Также сообщалось, что российские военные нашли устройство, которое ВСУ используют в своих дронах при атаках.

Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА и пожара, вызванного обломками, в Покровске Ростовской области пострадавших нет.