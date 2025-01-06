Российский актер Юрий Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

Российский актер Юра Борисов, исполнивший роль в фильме «Анора», не получил «Золотой глобус». Об этом стало известно из трансляции церемонии награждения на телеканале CBS, которая проходила в Лос-Анджелесе (США).

Церемония стала 82-й по счету, проводимой Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Несмотря на высокие ожидания и признание критиков, приз в этой категории не достался отечественному актеру — его забрал американской актер Киран Калкин, сыгравший в комедии «Настоящая боль» (A Real Pain).

Среди других претендентов на награды в категориях лучших актеров оказались такие звезды как Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс — роль в драме «Бруталист», Джереми Стронг — за фильм «Ученик. Восхождение Трампа» и Дензел Вашингтон — за боевик «Гладиатор 2».

Премия «Золотой глобус» считается одной из самых престижных наград в мире кино, уступая лишь премии «Оскар». Она вручается по итогам года более чем в двух десятках категорий, и привлекает внимание зрителей и кинематографистов со всего мира.

Премьера фильма «Анора», снятого американским режиссером Шоном Бейкером, прошла 21 мая 2024 года на 77-м Каннском кинофестивале, на котором картина была удостоена «Золотой пальмовой ветви».

В России фильм вышел на экраны 17 октября, а в США — 18 октября. Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили «Анору» в списки десяти лучших фильмов 2024 года.

Ранее стало известно, что Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за роль в фильме «Анора».