Российский автогонщик Никита Мазепин добился отмены санкций Евросоюза

Суд Евросоюза первой инстанции удовлетворил иск российского автогонщика Никиты Мазепина и постановил удалить его из санкционных списков, сообщается в решении суда.

Бывший гонщик «Формулы-1» попал под санкции из-за своего отца, бывшего гендиректора «Уралхима» Дмитрия Мазепина. Суд счел, что само по себе родство не является основанием для санкций.

Мазепин получил право выступать в гонках на территории Европы, но только под нейтральным флагом.

Россиянин провел сезон-2021 в чемпионате мира «Формулы-1» в составе команды «Хаас». После начала СВО американская команда расторгла контракт с Мазепиным. Весной 2022 года он создал фонд «Мы выступаем как один» для помощи спортсменам, которых отстранили от соревнований по неспортивным причинам.

Ранее Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа.