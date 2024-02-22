ЕС собирается снять санкции с экс-главы «Яндекса», вице-президента АФК «Система» и главы мотоклуба

Евросоюз собирается снять санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца и словацкого бизнесмена и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Об этом сообщает ТАСС .

По данным источника в Евросоюзе, снять ограничения с троих бизнесменов планируется в марте, когда произойдет продление действий санкционных ограничений. Сообщается, что на Воложа, Мндоянца и Гамбалека санкции прекратят действовать 15 марта, в их отношении ограничения еще на полгода продлены не будут.

Предварительной причиной, по которой из санкционного списка уберут Воложа, западные СМИ назвали «смену его поведения». За отмену санкций против главы байкерского отделения в Словакии выступил премьер-министр страны.

Также Венгрия просила отменить санкции против еще двух человек: бизнесмена Алишера Усманова и автогонщика Никиты Мазепина. Однако никого из них не выведут из «черного списка», так как страны Евросоюза не поддержали эту просьбу.