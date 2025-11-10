Российский бизнесмен решил стать владельцем клуба Серии А «Удинезе»

Владелец ФК «Родина» Сергей Ломакин хочет стать полноправным владельцем клуба Серии А «Удинезе», сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Полтора года назад бизнесмен приобрел часть акцией «Удинезе», теперь же хочет выкупить остальные.

У Сергея Ломакина, сделавшего состояние на ритейле, уже есть внушительная коллекция из футбольных клубов, в которую, помимо «Родины», входят кипрские «Пафос» и «Акритас Хлоракас», словенский «Целе», сербская «Лозница», «Рига» и «Дубай Юнайтед».

«Удинезе» — один из старейших клубов Италии, основанный еще в XIX веке. В нынешнем сезоне команда располагается ровно в середине турнирной таблицы — 10-е место с 15 очками в 11 матчах.

