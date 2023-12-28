Российский боец Минеев призвал лишить Киркорова гражданства

На видео, которое Минеев опубликовал в своих соцсетях, он заявил, что удивился случившемуся «в центре матушки Руси» (в Москве). Спортсмен отметил, что вечеринка, прошедшая в клубе «Мутабор» носит явные признаки распространение нерадиационных ценностей. Минеев также заявил о недопустимости проведения подобных мероприятий в непростое для страны время.

«Среди тех людей, которые были на этом мероприятии, были и те, которых я знаю лично, были люди, которых называют народными артистами. Звание народного артиста обязывает быть рядом с народом, а он сейчас весь погружен в проблематику рядом с проведением специальной военной операции», – сказал Минеев.

Он также задался вопросом, почему именитых спортсменов, выступивших против России и специальной военной операции, лишают звания мастера спорта, а знаменитостей нет.

К своему сообщению о прикрепил ссылку на петицию, которая призывает лишить Киркорова гражданства.

Ранее мы сообщали, что певицу Анну Асти также намереваются лишить российского гражданства за «голую вечеринку», организованную блогером и ведущей Анастасией Ивлеевой.