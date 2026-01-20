Российский боец получил награду за лучший сабмишен года в UFC

Российский боец, чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев получил престижную награду в UFC за лучший в 2025 году сабмишен (удушающий или болевой прием, который привел к сдаче соперника).

18 января на турнире UFC 311 Махачев победил удушающим приемом бразильца Ренато Мойкано и в четвертый раз произвел защиту титула чемпиона UFC в легком весе.

После этого российский боец перешел в более тяжелый дивизион и в ноябре победил в титульном бою австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей. Победная серия Махачева составляет 16 поединков, всего в смешанных единоборствах он провел 29 боев и одержал 28 побед.

Ранее Ислам Махачев заявил, что хотел бы провести следующий поединок во время турнира в Белом доме 14 июня, однако эта идея не нравится его команде во главе с Хабибом Нурмагомедовым. Грузинский боец Мераб Двалишвили, рассчитывающий на реванш в бою с Петром Яном, рассказал: ему дали понять, что участие российских бойцов на этом турнире невозможно.