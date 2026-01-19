Трамп не хочет видеть российских бойцов UFC на турнире в Белом доме

Американо-грузинский боец Мераб Двалишвили рассказал, почему невозможен его поединок с россиянином Петром Яном на турнире 14 июня, в день 80-летия президента США Дональда Трампа, в Белом доме.

«В UFC мне сказали, что я следующий претендент на пояс. Они сообщили, что между мной и Яном состоится трилогия. Они также сказали мне, что наш бой не состоится в Белом доме в день рождения Трампа, в июне, потому что он русский, а это невозможно», — приводит слова Двалишвили MMA Pros Pick.

Двалишвили и Ян встречались между собой дважды. В марте 2023 года победил грузинский боец. В декабре 2025 года россиянин уверенно победил соперника единогласным решением, прервав его серию из 14 побед и вернув себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев, возглавляющий рейтинг бойцов промоушена во всех дивизионах, заявил, что хотел бы выступить на турнире в Белом доме, но против этой идеи возражает его команда во главе с Хабибом Нурмагомедовым.