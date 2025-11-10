Российский боец рассказал о дискриминации в UFC

Российский боец UFC Арман Царукян рассказал, что бойцы из России и стран СНГ находятся в промоушене в уязвимом отношении по сравнению с другими спортсменами.

По его словам, российским бойцам приходится соглашаться на любой предложенный поединок, а отказ от него чреват отлучением от организации.

«У них у всех есть выбор, только у нас нет выбора. Что говорят, то мы и делаем. Бойцы из России, из СНГ все бои принимают. Если, не дай бог, откажешься от одного боя, тебя забанят. Подерешься через три-четыре года», — заявил Царукян.

Царукян в апреле 2024 года победил в легком весе Чарльза Оливейру. Спортсмен должен быть сразиться с Исламом Махачевым на UFC 311, но за день до боя получил травму. Следующий поединок Царукян проведет 22 ноября с новозеландцем Дэном Хукером. Бой возглавит первый в истории турнир UFC в Катаре.

Царукян занимает второе место в рейтинге легкой весовой категории, Хукер — шестое. Победитель боя должен стать претендентом на титульный поединок.

