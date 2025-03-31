В Норвегии лучшему игроку матча вручили четыре упаковки яиц

Вратарь норвежского клуба «Брюне» Ян де Бур получил четыре упаковки куриных яиц как лучший игрок матча с «Буде-Глимтом».

В первом туре чемпионата Норвегии «Брюне» уступил действующему чемпиону страны, но дебютировавший за клуб де Бур сумел отличиться: сделал несколько сэйвов и отразил пенальти.

Голкипер был признан лучшим в составе своей команды и получил ценный приз.

В последнее время в США и Европе разразился «яичный» кризис. Из-за пандемии куриного гриппа было уничтожено большое количество птицы, поэтому отмечается дефицит важного продукта. Кроме того, яйца сезонно взлетели в цене — накануне Пасхи.

24-летний Ян де Бур перешел в «Брюне» из голландского «Венло». Сумма трансфера неизвестна, на портале Transaermarkt футболист оценивается в 200 тыс. евро.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский пообещал съесть шляпу, если «Зенит» станет чемпионом в год столетия клуба.