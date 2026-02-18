Российский флаг вернулся на Олимпиаду: Болельщик показал, как обойти запреты, назвав триколор «словацким»

Настоящий мастер-класс по «спортивной дипломатии» и знанию географии (точнее, его отсутствию у охраны) показал российский болельщик на текущей Олимпиаде. На трибунах хоккейного стадиона внезапно расправился российский триколор, несмотря на строгие запреты. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Автором перформанса стал Георгий, фанат московского «Спартака» из Зеленограда. По данным канала SHOT, Георгий всегда берет с собой на крупные турниры флаг с надписью родного города. Когда на входе бдительные стюарды преградили ему путь, заметив знакомые цвета, мужчина не растерялся и уверенно заявил, что бело-сине-красное полотно — это государственный флаг Словакии.

Стюарды, не слишком сильные в распознавании государственных символов, поверили «на слово» и пропустили болельщика на матч между Канадой и Чехией. Флаг гордо провисел на трибуне часть игры, напоминая о присутствии российских фанатов, пока сотрудники стадиона всё же не осознали ошибку. К Георгию подошли повторно и вежливо, но твердо попросили убрать «запрещенку».

Инцидент стал одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях, где пользователи шутят, что уроки географии для олимпийского персонала теперь станут обязательными. Георгий же своей цели добился российский триколор увидели миллионы зрителей трансляции.

Ранее МОК прокомментировал ситуацию с выдачей электронных устройств атлетам из России.

