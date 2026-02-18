Зубная паста вместо Samsung: российским олимпийцам в Италии выдали урезанные наборы подарков

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии начались для российских атлетов с неприятного организационного инцидента. 13 россиян, выступающих в нейтральном статусе, не получили традиционные подарки от официального спонсора МОК — южнокорейской компании Samsung. Об этом сообщает «РБК».

Вместо эксклюзивных смартфонов, которые полагаются всем участникам Игр для доступа к сервисам соревнований, россиянам достались наборы со средствами личной гигиены. Российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что обнаружил в своей подарочной коробке лишь шампунь и зубную пасту. В пресс-службе комитета заявили, что распределение устройств ограничено «в целях соблюдения действующего законодательства». Поставку смартфонов стоимостью свыше 750 евро блокируют санкции Евросоюза, запрещающие передачу предметов роскоши лицам из РФ.

Южнокорейский гигант дистанцировался от скандала, подчеркнув, что компания лишь предоставляет технику, а решения о ее распределении принимает исключительно МОК. В комитете заверили, что приложили усилия, чтобы атлеты все же имели доступ к информации о стартах через другие каналы.

Ситуация повторяет опыт летней Олимпиады-2024 в Париже, когда российские и белорусские спортсмены также остались без цифровых подарков. Юридическим барьером выступает четвертый пакет санкций ЕС, согласно которому смартфоны дороже определенной суммы приравниваются к предметам роскоши. Несмотря на «цифровую изоляцию», российские нейтральные атлеты продолжают участие в соревнованиях.

