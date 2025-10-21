Российский форвард «Филадельфии» за пару секунд уложил соперника в драке в НХЛ

На 14-й минуте матча Гребенкин схлестнулся с защитником Кэйлом Флери. Драка была скоротечной: за пару секунд россиянин нанес несколько ударов и повалил соперника на лед. Поводом для драки стал грубый прием, который Флери применил против игрока «Филли». Гребенкин как зачинщик драки получил 17 минут штрафа.

«Филадельфия» довела матч до победы, а россияне Матвей Мичков и Егор Замула отметились результативными передачами.

22-летний Гребенкин перешел в «Филадельфию» в конце минувшего сезона в результате обмена с «Торонто Мейпл Лифс». В нынешнем сезоне он провел четыре матча за «Летчиков» и набрал свое первое очко в НХЛ.

Ранее первую шайбу в заокеанской карьере забросил нападающий «Миннесота Уайлд» Данила Юров.