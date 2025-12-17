Российский форвард отметился набранным очком в дебютном матче в НХЛ

Клуб вызвал из АХЛ форварда, которому 30 ноября исполнилось 20 лет, перед матчем с «Калгари Флеймз». Россиянина определили в звено к главной молодой звезде лиги Маклину Селебрини.

«Шаркс» победили со счетом 3:2. Чернышов провел на площадке 12:20, отметился результативной передачей — как раз на Селебрини, а матч завершил с показателем полезности «плюс 1».

Чернышов является воспитанником московского «Динамо». В 2024 году он был задрафтован во втором раунде под общим 33-м номером. Россиянин начал сезон в фарм-клубе «Акул» «Сан-Хосе Барракуда», где в 25 матчах набрал 23 (11+12) очка.

Ранее российские игроки «Миннесоты» Владимир Тарасенко, Данила Юров и Кирилл Капризов забросили четыре шайбы в ворота «Вашингтона».