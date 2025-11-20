Российский футболист раскрыл, во сколько обходится жизнь в Греции

Футболист поведал, что живет в частном районе, где в бытовом плане все очень удобно — рядом детский садик, школа, магазины. Калинин признался, что за полтора месяца только раз бывал в центре города.

Корреспондент допустил, что при таком образе жизни траты должны быть небольшими, и поинтересовался, хватает ли футболисту тысячи евро на месяц.

«Ты прикалываешься? Ха-ха! У меня жена, двое детей. А еще содержу маму и бабушку. Сейчас в комментариях начнут хейтить, но ведь на такую сумму невозможно выжить вчетвером. Футболисты, которые рассказывают, что тратят 100 тысяч в месяц, говорят неправду. Я плачу за дом, столько же стоят садик и школа — они частные. Еще платим за аренду машины», — сказал Калинин.

Он предположил, что тысячи евро ему бы хватило на повседневные нужды, если бы он жил один, не считая обязательных трат на аренду квартиры и машины.

30-летний Игорь Калинин в России выступал за «Динамо», «Краснодар», «Рубин», «Ростов», «Урал» и «Факел». В сентябре футболист подписал годичный контракт с «Пансерраикос». За греческий клуб он провел пять матчей.

Ранее футболист московского «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, как со временем изменилось его отношение к деньгам.