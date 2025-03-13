Российский футбольный союз получил от букмекеров 5,5 млрд руб. за 2024 год

Заместитель министра спорта РФ Александр Никитин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал об отчислениях на спорт от букмекеров.

Он сообщил, что в 2024 году федерациям по олимпийским видам спорта было перечислено 22 млрд. руб. Федерации по неолимпийским видам спорта получили 3,1 млрд руб., по паралимпийским видам спорта – 0,9 млрд руб.

Лидером по видам спорта является футбол: Российский футбольный союз получил от букмекеров 5,4 млрд руб. Это в три с половиной раза больше, чем перечислено Федерации хоккея России (1,5 млрд руб.). Причем хоккеисты «проиграли» еще и Федерации настольного тенниса России (2,5 млрд руб.) и Федерации тенниса России (1,7 млрд руб.).

Никитин уточнил, что в будущем доходы от ставок на спортивные события в России будут распределяться по федерациям и лигам, а от ставок на зарубежные соревнования — в Российский спортивный фонд.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» продал все билеты на игру с «Зенитом».