«Спартак» впервые при Fan ID продал все билеты на игру

Московский «Спартак» объявил о том, что все билеты на матч РПЛ с «Зенитом» проданы.

В пресс-службе столичного клуба уточнили, что в последний раз трибуны спартаковского стадиона полностью заполнялись на кубковой игре против ЦСКА в марте 2020 года.

При посещении игр Кубка России паспорт болельщика необязателен, так что игра с «Зенитом» станет для «Спартака» первой с аншлагом после введения Fan ID.

Стадион «Лукойл Арена» вмещает около 45 тыс. болельщиков. Матч с «Зенитом», который пройдет 16 марта, имеет огромное турнирное значение. «Зенит» на пару с «Краснодаром» лидирует в чемпионате страны, набрав 43 очка после 20 туров. «Спартак» занимает третье место, отставая на три очка.

Ранее «Спартак» прошел в полуфинал Пути регионов Кубка России.