Российский гимнаст победил на этапе Кубка мира в Варне

Российский гимнаст Дмитрий Нартов одержал победу в соревнованиях по прыжкам на батуте на этапе Кубка мира в болгарской Варне. Спортсмены из России выступали в турнире в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС .

С результатом 61,58 балла Нартов завоевал золотую медаль в мужском индивидуальном первенстве. Серебро у японца Юсэя Мацумото (61,31), бронзу получил американец Рубен Падилья (60,09). В женских соревнованиях успеха добилась Анжела Бладцева, которая с показателем 57,08 балла заняла второе место, уступив японке Хикару Мори (57,20). Третье место на пьедестале заняла британка Брайони Пейдж (56,88).

