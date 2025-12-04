Российский голкипер «Анахайма» дебютировал в НХЛ и пропустил три шайбы за период

Российский голкипер Вячеслав Бутеец провел свой первый матч в НХЛ за «Анахайм Дакс».

23-летний россиянин вышел на третий период в матче против «Юта Маммот» и попал под «горячего» соперника. К тому времени стартовый вратарь «Анахайма» Вилле Хуссо уже пропустил четыре шайбы.

В третьем периоде «Юта» еще трижды забила российскому вратарю и завершила матч с разгромным счетом 7:0. Бутеец отразил 10 бросков из 13.

Воспитанник челябинского хоккея был выбран «Анхаймом» в шестом раунде драфта-2022. В нынешнем сезоне он одержал пять побед в десяти матчах в АХЛ и ECHL. «Анахайм» поднял Бутееца в первую команду после травмы основного голкипера Лукаша Достала.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в ворота «Сан-Хосе Шаркс», доведя личный счет голов в НХЛ до 911.