Журналист раскрыл суть конфликта между тренером «Металлурга» Разиным и звездным форвардом Кузнецовым

29 октября нападающего усадили на скамейку по ходу игры с «Ак Барсом» (1:4) — он досматривал матч переодетым. 3 ноября Кузнецова не оказалось в заявке на матч с «Шанхаем» (6:1).

По сведениям журналиста, Кузнецова выводили из себя постоянные подколы и публичное обсуждение тренером его физической формы.

«На одной из пресс-конференций сказал, что только от Кузнецова зависит, кем он запомнится — алкоголиком или обладателем Кубка Стэнли. Он сравнил его с Екатериной Второй, что она либо великая правительница, либо в чьих-то глазах — распутница. Вот эти отсылки проскакивают у Разина, и Кузнецова это раздражает, что это его унижает», — припомнил Ерыкалов.

Он рассказал, что после матча с «Ак Барсом» Кузнецов собирался подать на расторжение контракта с «Металлургом» и заявлял, что «ноги его здесь не будет».

Евгений Кузнецов сыграл восемь матчей за «Металлург», в которых набрал 5 (0+5) очков. Магнитогорская команда после победы над «Шанхай Дрэгонс» вернула себе первое место в Восточной конференции КХЛ.