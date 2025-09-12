Российский голкипер продолжит свою карьеру в «Баффало»

Минувший сезон Георгиев начинал в качестве основного вратаря «Колорадо Эвеланш», но затем был обменян в «Сан-Хосе Шаркс». В совокупности голкипер провел 49 матчей за оба клуба.

До перехода в «Колорадо» Георгиев выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в его активе 303 матча в регулярных чемпионатах НХЛ — 158 побед, в среднем 2,99 пропущенных шайб за игру и 90,3% отраженных бросков.

