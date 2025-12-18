Российский голкипер пропустил курьезнейшую шайбу в матче НХЛ, но был признан третьей звездой матча

На пятой минуте третьего периода защитник «Пантерз» Густав Форслинг решил выбросить шайбу из своей зоны, но угодил в нападающего «Кингз» Кевина Фиалу. Шайба от его ноги резко отскочила в ворота с очень острого угла. Не ожидавший такого подвоха Тарасов не успел среагировать на рикошет.

Большинство присутствующих на арене вообще не поняли, что шайба оказалась в сетке ворот.

Если не считать курьезный гол, Тарасов отлично провел игру с «Лос-Анджелесом» и был признан третьей звездой матча. Из других 28 бросков по его воротам он отразил 27 и помог «Флориде» одержать третью победу подряд. На данный момент двукратные обладатели Кубка Стэнли занимают девятое место в Восточной конференции с 38 очками после 33 игр.

Ранее обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу за магнитогорский «Металлург».