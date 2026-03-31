Российский голкипер пропустил рекордное число шайб в матче НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин пропустил семь шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:8). Это антирекорд для российского вратаря, ранее в одной игре он не пропускал более шести лет.

Сорокин был заменен на 49-й минуте матча. До этого он успел отразить 21 бросок из 28. Нужно отметить, что в большинстве пропущенных голов вины российского вратаря нет. В нескольких случаях защитники «Айлендерс» не успевали зачистить пятак, и игроки «Питтсбурга» беспрепятственно добивали шайбу в ворота после первого парированного Сорокиным броска.

Матч имел большое турнирное значение. Обе команды находятся по соседству в турнирной таблице и бьются за попадание в плей-офф. Победа позволила «Питтсбургу» обойти соперника. «Пингвинз» занимают шестое место в Восточной конференции с 90 очками после 74 игр, у «Островитян» — седьмое место, на одно очко меньше и на один проведенный матч больше.

Илья Сорокин при этом проводит один из сильнейших сезонов в НХЛ, являясь претендентом на «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю). В частности, россиянин лидирует в лиге по количеству сухих матчей — их у него семь.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов предположил, что команду ждет серьезная перестройка.