Российский голкипер стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский голкипер Игорь Шестеркин стал первой звездой игрового дня в НХЛ, в котором было сыграно 14 матчей.

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» отразил 37 очков в матче с «Баффало Сейбрз» (4:0) и отстоял на ноль. В двух матчах регулярного чемпионата Шестеркин пропустил всего одну шайбу и является сейчас главной надеждой «Рейнджерс», у которых не очень ладится игрока в атаке, а защитники допускают большое количество бросков по своим воротам.

Второй звездой назван форвард «Оттава Сенаторз» Шейн Пинто. В матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4) он набрал 2+1 и стал автором победной шайбы. Защитник «Оттавы» Артем Зуб выбил 1+2, а форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль.

На третье место эксперты лиги поставили голкипера «Миннесота Уайлд» Филипа Густавссона, который сделал шатаут в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:0). Российский форвард «Дикарей» Кирилл Капризов в этой игре отметился тремя голевыми передачами.