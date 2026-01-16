Российский голкипер вышел в лидеры по числу сухих матчей в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче с «Эдмонтон Ойлерс» (1:0) Сорокин в пятый раз в сезоне отстоял на ноль и вышел в единоличные лидеры сезона по этому показателю. Россиянин обогнал Йеспера Валльстедта из «Миннесоты» и Джоэла Хофера из «Сент-Луиса», у которых по четыре шатаута.

Сорокин отразил все 35 бросков, в том числе и пять – от лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Таким образом, россиянин оборвал 20-матчевую серию канадца, по ходу которой он набирал результативные баллы в каждой игре.

В скудном на голы матче не смогли отметиться результативными баллами россияне Максим Шабанов из «Айлендерс» и Василий Подколзин из «Эдмонтона».

Победа помогла «Айлендерс» закрепиться в зоне плей-офф. Команда Сорокина занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 57 очков в 47 матчах. Возглавляют конференцию «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и Андрея Василевского, у которых 61 балл после 45 игр.

Ранее нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков провел свою первую полноценную драку в НХЛ. 21-летний форвард выступает в заокеанской лиге с прошлого сезона.