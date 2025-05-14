Российский хоккеист Мичков стал жертвой вымогателей после аварии в Дубае

По информации издания, 28-летний спортсмен накануне попал в ДТП в Дубае на арендованном автомобиле марки BMW. Согласно договору аренды, право управления транспортным средством распространялось и на друга Мичкова. Сам хоккеист утверждает, что в момент ДТП он был пассажиром.

Арендодатель выставил претензию Мичкову после аварии, потребовав $100 тыс. за поврежденное авто. Кроме того, паспорт хоккеиста и его друга возвращать им отказывались, пока они полностью не выплатят сумму. Однако, как отмечает «МК», игроку «Филадельфии» все же удалось вылететь из ОАЭ.

Важно отметить, что в ОАЭ существует строгий контроль за соблюдением законов и любые неправомерные действия со стороны третьих лиц могут привести к уголовной ответственности, поэтому туристам и приезжим рекомендуется соблюдать стандартные меры предосторожности.

Тем не менее, существуют отдельные случаи, когда люди сталкиваются с мошенничеством или попытками вымогательства, особенно в ситуациях с автотранспортом, недвижимостью или туристическими услугами. В таких ситуациях часто используют различные схемы, включая давление, угрозы или удержание документов, для получения требуемой суммы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали восемь мошенников за фиктивные ДТП на 100 млн руб.