Российский лыжник рассказал, за какую сумму сменил бы гражданство
Лыжник Коростелев заявил, что может сменить гражданство за миллиард долларов
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Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России лыжник Савелий Коростелев откровенно признался, что согласился бы сменить гражданство за деньги. Сенсационное заявление спортсмен сделал в интервью «Чемпионату».
Напомним, что российские лыжники не могут принимать участие в международных турнирах из-за ограничений, наложенных со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).
«Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится? В душе-то я русским останусь. Может, я там нашу страну пропагандировать буду», — сказал, шутя, Коростелев.
При этом, подчеркнул спортсмен, какие-либо планы по переходу в сборную другой страны у него отсутствуют.
С начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранять от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Чтобы избежать пропуска сезонов, некоторые представители РФ и Белоруссии поменяли свое спортивное гражданство и сейчас выступают за сборные других государств.
Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина будет носить двойную фамилию после свадьбы с фигуристом Дмитрием Соловьевым.