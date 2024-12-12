Журова обвинила World Aquatics в издевательстве над российскими пловцами

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова выразила обвинения в адрес Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за издевательства над российскими пловцами. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».

«С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей», — заявила Журова.

По ее оценке, ограничения, введенные World Aquatics на взаимодействие россиян с прессой и публикацию результатов на платформах Российской федерации водных видов спорта, направлены на создание разногласий в обществе.

Российские пловцы участвуют в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия), выступая в нейтральном статусе.

Накануне они выиграли две золотые медали: Мирон Лифинцев достиг победы на 100-метровке на спине, а команда заняла первое место в смешанной комбинированной эстафете 4x50 метров.

Ранее глава IWF заявил о скором возвращении штангистов из РФ на международные турниры.