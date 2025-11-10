Российский полузащитник может перейти зимой в итальянскую «Болонью»

По данным источника, 24-летний футболист может перебраться в Серию А уже зимой. Кроме того, Иосифов является потенциальной трансферной целью для «Кремонезе» и московского «Спартака».

Никита Иосифов из академии красно-белых в 2018 году перешел в систему «Локомотива», а затем перебрался в Испанию. За «Целе» футболист выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей за клуб во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав семь передач.

