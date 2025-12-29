Российский полузащитник ПАОКа назвал кайфовым свой период в карьере

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев в интервью Sport24 заявил , что очень доволен тем, как складывается его карьера в греческом клубе.

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин показывает очень результативную для опорного полузащитника игру — семь голов и четыре передачи в 26 матчах за ПАОК во всех турнирах. Оздоев признался, что кайфует от происходящего.

«По меркам того, что могло быть, сейчас у меня все топ. В Греции стал чемпионом. Каждый год — еврокубки. И я игрок основы», — сказал Оздоев.

Свою возросшую результативность полузащитник объяснил тем, что стал ближе играть в атаке.

В России Магомед Оздоев выступал за «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит». С петербургским клубом футболист стал четырехкратным чемпионом России. Летом 2022 года Оздоев перешел из «Зенита» в турецкий «Карагюмрюк», а еще через год перешел в ПАОК.

