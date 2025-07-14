Российский прыгун в высоту показал лучший результат сезона в мире

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко на Кубке сильнейших спортсменов в белорусском Бресте установил лучший результат сезона в мире.

Россиянин покорил планку на высоте 2 метра 35 сантиметров. Лысенко опередил своих соотечественников Матвея Тычинкина (2,28) и Ярослава Климова (2,24).

Ранее лучшим результатом сезона был 2,34 м, эта высота покорялась украинцу Олегу Дорощуку и У Сан Хеку из Южной Кореи.

В женских соревнованиях победительницей стала россиянка Мария Кочанова с результатом 2,00 м. Это личный рекорд спортсменки и третий результат сезона в мире.

В июне шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис в 12-й раз в своей карьере побил мировой рекорд.