Российский саночник рассказал о взаимоотношениях с иностранцами на Олимпиаде
Саночник Репилов: «На Олимпийских играх была дружеская атмосфера»
Фото: [ОКР]
Российский саночник Павел Репилов поделился с ТАСС своими эмоциями после выступления на Олимпиаде.
Спортсмен отметил, что по сравнению с первыми стартами на этапах Кубка мира отношение к российским спортсменов со стороны иностранцев стало более приветливым. По его мнению, прошла некоторая первоначальная настороженность. Репилов считает, что, возможно, она была связана с тем, что россиян четыре года не было на международных соревнованиях.
«У меня не было никакой напряженности в отношениях с зарубежными спортсменами на Олимпийских играх. Все легко проходило, итальянцы всегда с нами очень хорошо дружили, все остальные в мою сторону тоже никаких выпадов не делали, была дружеская атмосфера», — сказал Павел Репилов.
Российский саночник занял на Олимпиаде итоговое 14-е место.
Ранее российский фигурист Петр Гуменник завершил выступления на Играх в Италии на шестом месте, отыграв шесть позиций после короткой программы.