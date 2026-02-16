Российский саночник рассказал о взаимоотношениях с иностранцами на Олимпиаде

Спортсмен отметил, что по сравнению с первыми стартами на этапах Кубка мира отношение к российским спортсменов со стороны иностранцев стало более приветливым. По его мнению, прошла некоторая первоначальная настороженность. Репилов считает, что, возможно, она была связана с тем, что россиян четыре года не было на международных соревнованиях.

«У меня не было никакой напряженности в отношениях с зарубежными спортсменами на Олимпийских играх. Все легко проходило, итальянцы всегда с нами очень хорошо дружили, все остальные в мою сторону тоже никаких выпадов не делали, была дружеская атмосфера», — сказал Павел Репилов.

Российский саночник занял на Олимпиаде итоговое 14-е место.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник завершил выступления на Играх в Италии на шестом месте, отыграв шесть позиций после короткой программы.