Российский шахматист Мурзин победил на мировом первенстве по рапиду, проходившем в США

В Чемпионате мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке, выиграл россиянин Володар Мурзин, об этом сообщил ТАСС.

Мурзин сыграл во время чемпионата 13 партий, он сумел набрать 10 очков. 18-летний спортсмен выступал под номером 59. В последней игре ему пришлось встретиться с шахматистом Кареном Григоряном из Армении и свести эту партию к ничьей. Второе и третье места на этом турнире также завоевали спортсмены из России. Александр Грищук и Ян Непомнящий зачислили в свой актив по 9,5 очков.

Прошлогодний чемпион мира по рапиду Магнус Карлсен в этот раз был дисквалифицирован судьями за нарушение дресс-кода.

Ранее сообщалось, что занявший третье место на данном чемпионате шахматист Непомнящий также получил штраф от судей. Его обвинили в том, что он пришел на турнир в неподобающей одежде, после чего заставили выплатить 200 долларов. Спортсмен пришел на игры в черных брюках, светлом джемпере и светлом же пиджаке.