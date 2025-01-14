Российский теннисист Медведев сломал ракетку и разбил камеру на Australian Open, но все равно победил

Российский теннисист Даниил Медведев во время своего матча первого раунда Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне сломал ракетку о сетку, повредив при этом камеру, сообщило РИА Новости.

В первом раунде он встречался с тайским игроком Касидитом Самреем, занимающим 418-е место в мировом рейтинге. Когда счет в третьем сете был 3:5 в пользу соперника, после проигранной подачи Медведев подошел к сетке и нанес удар ракеткой, в результате чего она сломалась.

К тому же он повредил камеру, установленную на сетке. На тот момент россиянин уступал по партиям со счетом 1-2. Тем не менее Даниил, занимающий пятую строчку в мировом рейтинге, в итоге смог одержать победу над Самреем после пяти сетов, закончив матч со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

Время игры составило 3 часа 8 минут. Медведев выполнил 23 эйса, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 из 13 брейк-пойнтов. У Самрея было четыре эйса, шесть двойных ошибок и два успешных брейк-пойнта из шести.

На следующем этапе турнира Даниил встретится с американцем Ленером Тином, который занимает 121-е место в мировом рейтинге.

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